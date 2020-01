Melzer steht da, wo eigentlich Bauarbeiter werkeln müssten. Doch es ist still im Bühnenhaus. "Wir veröffentlichen gerade heute die Ausschreibung neu. Wir haben die Arbeiten jetzt in drei kleinere Lose aufgeteilt. Da werden sich nun hoffentlich auch kleinere Unternehmen beteiligen können", sagt der Landrat. Aber klar ist auch: Nach diesem 13. Januar werden bis zur Auftragsvergabe noch einmal etwa drei Monate vergehen. Genauso lange stocken die Arbeiten schon.

Die alten Fundamente im Bühnenhaus am Theater Altenburg sollten eigentlich schon abgerissen werden. Doch der Auftrag wird neu ausgeschrieben.

Die alten Fundamente im Bühnenhaus am Theater Altenburg sollten eigentlich schon abgerissen werden. Doch der Auftrag wird neu ausgeschrieben.

Die alten Fundamente im Bühnenhaus am Theater Altenburg sollten eigentlich schon abgerissen werden. Doch der Auftrag wird neu ausgeschrieben. Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Denn nach der ersten Ausschreibung hatte sich nur ein Unternehmer beworben. Sein Angebot lag rund eine Million Euro über der Kostenplanung. Deshalb wurde der Auftrag vom Landratsamt nicht vergeben. Das wollte der Bieter wiederum nicht akzeptieren - er beschwerte sich bei der Thüringer Vergabekammer. Eine sofortige Neuausschreibung war so auch nicht möglich. "Inzwischen hat die Vergabekammer entschieden", sagt der Landrat. Und nun hoffe er, dass es doch noch klappt, bis April 2021 fertig zu werden.

Der Umbau des Altenburger Hauses soll rund zwölf Millionen Euro kosten. Ohne Förderung vom Land wäre er nicht machbar. Genau wegen der Förderrichtlinien aber dürfen die Kosten nicht einfach in die Höhe gehen.

Als Sachbearbeiter für Hochbau hat Marco Scheiding vom Landratsamt inzwischen mit dem Technischen Direktor des Theaters, René Prautsch, die Abläufe aller Arbeiten im Theaterhaus noch einmal durchgecheckt. Gemeinsam haben sie nach Chancen gesucht, wie sie den Zeitverzug wieder aufholen können. Ihre Idee: Die Reihenfolge der Arbeiten wird auf den Kopf gestellt. Heißt: Die neu ausgeschriebenen Leistungen für den Abriss des alten Fundaments und die Pfahlgründungen des neuen Fundaments werden in den Sommer verschoben. Und jetzt wird gleich angepackt, was eigentlich erst dann passieren sollte: Vorgezogen werden im 24 Meter hohen Theaterhaus die Installation neuer Leitungen, die Montage neuer Züge, die Vorbereitung der neuen Bühnenbeleuchtung und so weiter.