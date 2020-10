Landgericht Gera Prozess um tödlichen Fenstersturz in Altenburg: Angeklagte weisen Vorwürfe zurück

In Altenburg stürzt eine Frau aus dem Fenster und stirbt. Kurz zuvor soll sie von zwei Männern schwer misshandelt worden sein. Alle Beteiligten hatten eine Menge Alkohol getrunken. Was genau sich in jener Nacht im Jahr 2017 ereignete, soll nun ein Gericht klären.