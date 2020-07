In das ehemals verwaiste Altenburger City Center (ACC) ist wieder Leben eingezogen. Das Lindenau-Museum hat dort am Dienstagmittag sein Interim in der Kunstgasse 1 eröffnet. Nach den über sieben Monate andauernden Umzugs- und Aufbauarbeiten sind die neuen Räumlichkeiten nun für die Besucher bei freiem Eintritt zugänglich, sagte Museumsdirektor Roland Krischke MDR THÜRINGEN.

In dem Gebäude zwischen Markt und kleinem Teich zeigt das Lindenau-Museum auf rund 200 Quadratmetern Fläche etwa 70 Ausstellungsstücke. Auf zwei Bildschirmen im Eingangsbereich werden zudem weitere Werke aus der umfangreichen Sammlung und Impressionen vom Baugeschehen an der Gabelentzstraße präsentiert.

Zur Erbauung und Belehrung

Anhand der ausgestellten Exponate könne die Kunstgeschichte von der Antike bis zur Zeitgenössischen Kunst erzählt werden, so Krischke. Athene, antike Göttin der Kunst und Strategie, wird zum Beispiel die Besucher fortan im Foyer des Gebäudekomplexes begrüßen. Ihr Blick richtet sich auf das Schaudepot, in dem die Gipsabgüsse des Lindenau-Museums ihren Platz gefunden haben.

Dicht an dicht aufgestellt bieten die Kopien von Meisterwerken der Plastik aus Antike und Renaissance für die Kenner einen ungewohnten Anblick. Die Ausstellung gibt auch einen Einblick in die lange Geschichte des Museums. Mit Gemälden aus den unterschiedlichsten Kunstströmungen von der Klassischen Moderne bis hin zur Kunst der DDR und der Zeitgenössischen Kunst, schließe sich der Kreis, so Roland Krischke.

In dem Interium sollen die Ausstellungsstücke im neuen Glanz erstrahlen. Bildrechte: Angelika Förster/Lindenau Museum Die Interim-Schau sei ganz im Sinne des Stiftungsgründers Bernhard August von Lindenau und seinem Motto "Zur Erbauung und Belehrung". 1848 hatte er das Museum eröffnet. Dazu gehört auch das Studio Bildende Kunst. Bereits im März dieses Jahres ist es in dem Ausweichquartier in Betrieb gegangen. Neben den wöchentlichen Kursen, in denen die unterschiedlichsten Facetten des Kunsthandwerks erlernt werden können, wird in den Sommerferien ein umfangreiches Kursprogramm angeboten.

Zügige Fortschritte am Schlossberg

Im angestammten Lindenau-Museum am Fuße des Altenburger Schlossberges hat sich seit der Schließung viel getan: Die Kunstwerke aus dem Museumsgebäude wurden in neue Depots gebracht, das Mobiliar wurde ausgeräumt und die ersten Untersuchungen zur Substanz des Gebäudes wurden angestellt. Das Museum, das wegen seiner Sammlungen zu den herausragenden ostdeutschen Einrichtungen gehört, wird in den kommenden vier Jahren aufwendig saniert und deutlich erweitert. Freistaat und Bund hätten dafür rund 48 Millionen Euro zugesagt, sagte Krischke MDR THÜRINGEN.