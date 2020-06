Altenburger Land Bewaffneter Raubüberfall auf Supermarkt in Lucka

Ein bewaffneter Räuber hat am Montagabend in Lucka im Altenburger Land einen Supermarkt überfallen. Der Unbekannte bedrohte kurz nach 20 Uhr zwei Mitarbeiterinnen des Marktes im Breitenhainer Weg mit einer Pistole und forderte Bargeld, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der Räuber in Lucka war mit einer Pistole ewaffnet. Die Polizei sucht zeugen. (Symbolbild) Bildrechte: colourbox