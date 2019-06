Die Notaufnahme im Klinikum Altenburger Land in Altenburg zieht um. Dafür werden Techniker, Schwestern, Ärzte und andere Helfer noch bis 18 Uhr voll im Einsatz sein. Die Notaufnahme wird im Erdgeschoss A zu finden sein, wo sich früher die Medizinische Versorgung befand. Hier ziehen unter anderem der Schockraum für die Schwerstverletzten, das Untersuchungs- und das Wundzimmer ein. Während des Umzugs wurde die Notaufnahme bei der zuständigen Rettungsleitstelle in Gera abgemeldet und Notfälle sofort in die benachbarten Krankenhäuser in Gera, Borna und Zeitz gebracht.