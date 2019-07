Rad- und Wanderwege im Altenburger Land sollen demnächst verbessert werden. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Im Eichsfeld soll die Stelle des Rad- und Wanderwegewarts 2020 auf eine Vollzeitstelle angehoben werden. Damit könnten nach Angaben der Kreisverwaltung künftig auch die bisher aus Zeitgründen vernachlässigten Radwege besser überprüft werden. Im Eichsfeld sowie im Saale-Holzland-Kreis sollen zeitnah die Radverkehrskonzepte fortgeschrieben werden.



In den kreisfreien Städten Eisenach, Jena und Weimar übernimmt der Kommunalservice die Wartung der Wege. In Jena gibt es darüber hinaus eine Radverkehrsbeauftragte sowie einen Radverkehrsbeirat. In einigen Regionen wie den Landkreisen Nordhausen, Gotha oder Hildburghausen prüfen - in Abstimmung mit den Tourismusverbänden - Ehrenamtliche die Rad- und Wanderwege und übernehmen auch kleinere Reparaturen.