Luftbild vom Teersee in Rositz (Neue Sorge) vom 08.06.1953. Zu DDR-Zeiten wurde das Werk als Volkseigener Betrieb geführt. In den See wurden weiterhin Rückstände aus der Erdöl- und Teerverarbeitung abgelagert. Bildrechte: GDI-Th, Freistaat Thueringen, TLVermGeo