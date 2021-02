In Thüringen sind vergangenes Jahr viel weniger Schweine geschlachtet worden. Wie das Landesamt für Statistik mitteilte, sank ihre Zahl im Vergleich zu 2019 um über 70 Prozent, und zwar von rund 850.000 auf 240.000. Grund dafür ist, dass in Thüringen der letzte große Schlachthof in Altenburg das Schlachten von Schweinen aufgegeben hat. Seither gibt es im Land keinen Schlachthof mehr, der in großem Umfang Schweine schlachtet.

Ferkel und Sauen im Schweinemastbetrieb Gut Thiemendorf im Saale-Holzland-Kreis. Der Betrieb meldete zuletzt Insolvenz an. (Symbolfoto) Bildrechte: MDR/Karsten Heuke