Schülerinnen und Schüler willkommen: Im Altenburger Land werden vorerst keine Schulen geschlossen. Bildrechte: dpa

Dem Beschluss zufolge wird es erstmals in Ostthüringen eine Filialschule geben: Die kleine Grundschule in Ponitz mit ihren derzeit gut 40 Schülern wird der Gößnitzer Grundschule zugeordnet, um Personal in der Verwaltung zu sparen. Entgegen früherer Pläne der Kreisverwaltung bleiben die Regelschulen in Dobitschen und Lucka erhalten, ebenso die Grundschule Großstechau/Thonhausen. In einer ersten Beschlussvorlage aus dem Februar hatten diese Standorte noch auf der Kippe gestanden.