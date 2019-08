Unter den Beschuldigten im Fall der Bombenbau-Website "xplosives.net" ist auch ein Thüringer. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Göttingen handelt es sich um einen 24 Jahre alten Mann aus Schmölln im Altenburger Land. Bei ihm seien am Dienstag 30 Kilogramm Chemikalien beschlagnahmt worden, mit denen Sprengstoff hergestellt werden könne. Ein politisches Motiv besteht bei dem Mann nach bisherigem Ermittlungsstand nicht.

Nach Informationen von MDR THÜRINGEN rechnen ihn die Ermittler dem unmittelbaren Umfeld der Plattformbetreiber zu. Er soll einer der aktivsten Nutzer von "xplosives.net" gewesen sein. Das Verfahren gegen den Mann wird von Staatsanwaltschaft und Polizei in Niedersachsen geführt. Dort werden die Ermittlungen gegen 22 Beschuldigte in neun Bundesländern sowie in Litauen und Kroatien koordiniert. Im Thüringer Landeskriminalamt leisteten nach Informationen von MDR THÜRINGEN das Dezernat für Organisierte Kriminalität sowie Sprengstoff-Fachleute Amtshilfe.