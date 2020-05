Die Stadt Schmölln will die Bockwindmühle im Ortsteil Lumpzig (Altenburger Land) kaufen. Wie Bürgermeister Sven Schrade (SPD) sagte, will die Kommune damit den Erhalt des denkmalgeschützten Ensembles sichern. Nach seinen Angaben hat die Stadt bereits ab April auch die Versicherungskosten in Höhe von rund 3.000 Euro für die Lumpziger Mühle übernommen. Über die Kaufsumme soll zunächst der Stadtrat informiert werden.