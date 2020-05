Der Ausschnitt aus dem Bauentwurf zeigt, wie in der Querschnitt des Dammes in einem Baubereich aussehen soll

Der Ausschnitt aus dem Bauentwurf zeigt, wie in der Querschnitt des Dammes in einem Baubereich aussehen soll Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Am Ende könnte dieses Bauwerk aber den Lärm vom Betriebsgelände nur nach Richtung Süden eindämmen. Die Dörfer, die in den anderen Himmelrichtungen rund ums Werk liegen, würden die Geräuschkulisse vom Ladebahnhof weiter ertragen müssen. Lutz Kermes argwöhnt: "Soll später vielleicht noch ein Damm dort und dort und dort dazu kommen?"

Für die Baustoffwerke wäre das ein gutes Geschäft, glaubt die Bürgerinitiative. "Wir möchten unsere Infrastruktur gut auslasten", hält Dr. Ralf Müller vom Unternehmen dagegen. Er meint damit die eigenen Gleisanlagen und die eigene Güterzüge, die aus Lärmschutzgründen derzeit nur von 6 Uhr früh bis 22 Uhr abends für Be- und Entladungen genutzt werden dürfen. Das Unternehmen würde gern auch nachts arbeiten.

Die Züge liefern aus Starkenberg Sand und Kies für Baustellen außerhalb Thüringens. Zum Beispiel auch für das Bahn-Bau-Projekt "Stuttgart 21". Damit die Züge nicht leer zurückfahren, bringen sie von dort tausende Tonnen Bodenaushub mit. Der soll für den Lärmschutzwall genutzt werden, bestätigt Dr. Müller und verweist auf das Rohstoff-Kreislauf-Gesetz. Das ermöglicht es, den Abfall von einem Ort als sogenannte "Bau-Ersatzstoffe" am anderen Ort zu verwerten. Allerdings nur, wenn Schadstoffbelastungen nicht dagegen sprechen.

Lutz Kermes von der Bürgerinitiative (rechts) und Dr. Ralf Müller vom Unternehmen (von hinten) – an einen Tisch, aber schon auf Distanz Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Dr. Ralf Müller vom Unternehmen und Bürgermeister Wolfram Schlegel am Ladebahnhof, neben dem der Lärmschutzwall entstehen soll Bildrechte: MDR/Marian Riedel

Starkenbergs Bürgermeister Wolfram Schlegel hat ein bisschen das Gefühl, beim Thema Lärmschutzwall zwischen den Stühlen zu sitzen: Er will die Bürgerinteressen wahren, er will aber auch die ortsansässigen Unternehmen unterstützen. Aber das ist oft nicht einfach. So wollte er im Sinne der Bürger einen alten Weg erneuern lassen – mit Baumaterial, wie es im Lärmschutzwall verwendet werden soll. Doch da flatterte ihm ein Schreiben ins Haus: Das Landratsamt riet, diese "Bau-Ersatzstoffe" für den Wegebau nicht zu nutzen.