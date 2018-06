Stromausfall: Alles dunkel in Meuselwitz

Nichts ging mehr in Meuselwitz am Montag. Keine Kühlschränke, keine Gefriertruhen, keine Lampen. Grund war ein großflächiger Stromausfall, der neben der Stadt auch die Ortsteile Falkenhain, Prößdorf und Mumsdorf im Dunkeln ließ. Zeitweise waren 3.700 Menschen ohne Strom.

Symbolfoto: Bis spät in die Nacht saßen Menschen in Meuselwitz und Umgebung im Dunkeln. Bildrechte: Anne Lange

Gegen 10 Uhr, so berichtet die "Osterländer Volkszeitung (OVZ)", habe ein Bagger bei Bauarbeiten ein Kabel beschädigt. Laut Mitteldeutscher Netzgesellschaft Strom (Mitnetz) sorgte ein Kurzschluss auf einer zweiten Leitung ebenfalls für Probleme. Diese wird in solchen Fällen als Ersatzleitung benutzt. Die Reparaturarbeiten an den Leitungen gingen nur langsam voran, so dass bis spät in die Nacht Menschen im Dunkeln saßen. Betroffen war auch die Bluechip Computer AG. Der Computerhersteller musste den Betrieb laut OVZ einstellen. Ebenso waren die in der Region ansässigen Gummiwerke ohne Strom.