Nöbdenitz Tausendjährige Eiche bekommt Stützgerüst

"Wir haben vorab gesenkelt. Also heißt, eine Schnur hin gemacht und geschaut, dass die gerade runter auf den Boden kommt", erklärt Siegert. Natürlich wurde noch fleißig gerechnet, damit das neue Stützkorsett statisch seine Richtigkeit hat. Und so rutschen, nach vielen Tagen Planung und mehreren Wochen Vorarbeit, in der Rekordzeit von 30 Minuten rechts und links zwei 14 Meter hohe und mehr als 30 Zentimeter breite Stahlrohre Millimeter für Millimeter durch die Äste, bis sie auf dem Boden landen.

Vor allem die linke Baumseite hat Siegert eine schlaflose Nacht bereitet, weil die Äste der Stieleiche so verwinkelt stehen, dass der Pylon nur mit einem heftigen Knirschen sowie drei Mann und einer Frau in den Seilen ins Fundament rutscht. Doch am Ende waren das Blätterzittern bei der Stieleiche und auch Siegerts schlaflose Nacht unnötig: Nicht ein lebendes Ästchen muss der rüstige Baum opfern für sein neues Korsett. Und auch ein paar Etagen tiefer unter der Erde ist während der Vorarbeiten alles gut gegangen. 15 dickere Wurzeln winden sich durch die beiden Fundamentlöcher - keine davon wurde laut Siegert beseitigt, um den vitalen Baum nicht zu schädigen. "Die hat man mit Isolationsrohren von der Heizung ummantelt, wie ein Heizungsrohr verlegt und rechts und links die Ecken mit Bauschaum versprüht", erklärt der Baumexperte, der auch im Ausland schon Bäume gerettet hat wie beispielsweise eine uralte Platane vor den Toren der kroatischen Stadt Dubrovnik. Immerhin ist jede Wurzel für die "Tausendjährige" wichtig, die in weiten Teilen nur noch aus morschen Rinden"brettern" besteht und innen hohl ist. Im Prinzip ist die denkmalgeschützte Stieleiche nun auch für die kommenden tausend Jahre gerüstet: "Wir haben die Heizungsrohre mit so viel Spielraum gewählt, dass die Wurzeln locker doppelt so dick werden können wie sie jetzt sind", sagt Siegert. 50 bis 100 weitere Jahre gibt er dem Baum locker.