Langenleuba-Niederhain: "Halbes Schloss" im Altenburger Land wird wieder versteigert

Bei der Auktion soll ein Schweizer Bieter das Ergebnis in die Höhe getrieben haben. Als neuen Besitzer registrierten Gemeinde und Landkreis im Sommer 2016 jedoch nicht ihn, sondern einen spanischen Geschäftsmann. Das Schloss war nicht die einzige Immobilie, die der Madrilene de la M. zu diesem Zeitpunkt in der Region besaß. Es war allerdings die mit Abstand älteste und baufälligste.

Schließlich war es der Staat selbst, der mir das Schloss in genau dem Zustand verkaufte, in dem es sich befindet.

De la M. bekam das Schloss von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Die Bundestochter hatte das Schloss im Herbst 2015 in die Versteigerung gegeben, nur wenige Monate, nachdem es in ihren Bestand gekommen war.

Der Durchbruch im bürokratischen Hin und Her kam aber erst, als das Land Thüringen die Immobilie auf die Liste der gefährdeten Kulturgüter setzte. Im Winter 2014 besichtigte dafür sogar der Landeskonservator die Anlage, er war dafür eigens aus dem 136 Kilometer entfernten Erfurt angereist. Im Februar 2015 erkannte der Bund nun plötzlich offiziell seine Eigentümerschaft an.

Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ist gesetzlich verpflichtet ihr Vermögen, an dem kein dienstlicher Bundesbedarf besteht, wirtschaftlich zu veräußern. Dies traf auch für das Grundstück in Niederleuba-Niederhain zu.

Dass der Bund das Schloss dazu in eine Versteigerung gegeben hatte, erfuhr die Gemeinde erst im Nachgang durch das Auktionshaus. Mit dem neuen spanischen Besitzer kam die Kommune nie in direkten Kontakt. Dass der Madrilene das Schloss an einen Landsmann weiterreichte, erfuhr die Verwaltung nur noch auf dem Postweg. Dieser Nachbesitzer gab das Schloss nun in die Auktion.