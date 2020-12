Eines von vier geplanten Logistikzentren des Technischen Hilfswerks entsteht möglicherweise in Ostthüringen. Zu den Standorten, die derzeit bewertet werden, gehöre auch einer in Thüringen, teilte das Bundesinnenministerium auf Anfrage mit. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) sieht nach eigenen Worten gute Chancen für eine Ansiedlung in der Region Altenburg: Mit seiner Vernetzung in Richtung Chemnitz, Leipzig, Jena und Zwickau wäre das Altenburger Land der ideale Standort für eine reibungslose Logistik des THW, so Maier.