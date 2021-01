Eines der vier geplanten Logistikzentren des Technischen Hilfswerkes (THW) wird in Altenburg-Nobitz angesiedelt. Das teilten die Bundestagsabgeordneten Volkmar Vogel (CDU) und Elisabeth Kaiser (SPD) am Dienstag mit. Sie beriefen sich dabei auf eine entsprechende Entscheidung des Bundesinnenministeriums. Laut Kaiser sollen in den Ostthüringer Standort in den kommenden Jahren rund zehn Millionen Euro investiert werden. Das THW will bundesweit vier neue Logistikzentren errichten. Weitere Standorte sind laut Vogel Biberach in Baden-Württemberg und Westerstede in Niedersachsen.

Fahrzeuge des THW Bildrechte: imago images/Eibner