Justiz: Haftbefehle wegen eines Toten in Altenburg

Das Amtsgericht Gera hat am Samstag zwei Haftbefehle wegen eines gewaltsamen Todesfalls in Altenburg erlassen. Am Freitag war dort ein 33-jähriger Mann von seinen Mitbewohnern tot in der Wohnung gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, ergaben die Ermittlungen Hinweise auf eine Straftat.