In Altkirchen im Altenburger Land ist ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr der Mann am frühen Freitagmorgen mit seinem Fahrzeug in ein unbewohntes Nebengebäude. Das Haus stürzte über dem Lkw zusammen. Weil die Fahrerkabine von Trümmern bedeckt ist, konnte der Tote zunächst nicht geborgen werden. Polizei und Feuerwehr zogen das Technische Hilfswerk zur Unterstützung heran. Die genaue Unfallursacheist noch offen. Der Unfall passierte in einer Tempo-30-Zone.

Der Lkw brachte das Gebäude zum Einsturz. Bildrechte: MDR/News5