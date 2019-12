Bei einem Unfall auf der B93 in Ostthüringen ist am Freitag ein Mann gestorben. Der Fahrer war am Morgen auf der Bundesstraße zwischen dem sächsischen Meerane und Gößnitz im Altenburger Land unterwegs, wie ein Polizeisprecher sagte. Aus noch ungeklärter Ursache kam er bei Ponitz von der Fahrbahn ab. Nach ersten Erkenntnissen überschlug sich der Wagen.

In Thüringen haben sich in dieser Woche zwei tödliche Unfälle ereignet. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa