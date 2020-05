Strukturwandel Zeitungszustellung per Drohne - erste Tests ab Herbst geplant

Laut Projektplan sollen ausgewählte Haushalte die "Ostthüringer Zeitung" sowie die "Osterländer Volkszeitung" per Fluglieferung bekommen. Getestet wird nach Angaben von Projektkoordinator Frank Schmitt die Kombination aus Drohne und Abwurfeinrichtung. Diese sei abhängig von Anzahl und Gewicht der Zeitungen. Eine Herausforderung ist laut Schmitt außerdem die Entfernung, die die Drohne fliegen muss. In Lödla sei das kein größeres Problem, in Ponitz jedoch müsse die Zeitungsdrohne eine weitere Strecke zu den Abonnenten zurücklegen und auch Windräder umfliegen, erklärte er.