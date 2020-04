Apothekerkammer Werden in Thüringen die Medikamente knapp?

Lutz Gebert, Inhaber der Osterlandapotheke in Schmölln, spricht vom "Klopapier-Phänomen". Dabei gebe es eigentlich für alle genug. Bei anderen Medikamenten sieht es aber nicht so rosig aus. "Die Liste der Medikamente, die fehlen, ist ellenlang", sagte Gebert.

Die Ursache dafür sieht der Apotheker aber nicht in der Corona-Krise. Schon seit zwei Jahren klagen Apotheker über Engpässe . Die Gründe für das Fehlen von Medikamenten sind dabei vielfältig. Einen hebt die Landesapothekerkammer besonders hervor: Dem Gesundheitssystem fehlt Geld. Viele Probleme könnten laut Gebert gelöst werden, wenn Medikamente nicht im fernen Ausland, sondern in Europa produziert würden.

In der aktuellen Situation klagt der Klinikverbund Regiomed vor allem über einen Mangel an Propofol. Das Medikament wird für die Beatmung von Corona-Infizierten benötigt. Da der Bedarf bald nicht mehr gedeckt werden könne , werde derzeit nach Alternativen gesucht. Das Thüringer Gesundheitsministerium berichtet dazu, Propofol-Engpässe hätten sich bereits Ende des vergagenen Jahres gezeigt und nun verstärkt. Dabei sei aber nicht das Medikament also solches, sondern nur die Ausführung einzelner Packungsgrößen und Stärken eingeschränkt lieferbar.

Ähnliches beobachtet Apotheker Lutz Gebert auch in seiner Apotheke. Kunden fragten oft nach einem ganz bestimmten Medikament. Überspitzt formulierte der Apotheker es so, dass Kunden dringend die rote Packung von Hersteller X möchten, obwohl in der gelben Packung von Hersteller Y das selbe Medikament sei. In solchen Fällen sollten Patienten Ärzten und Apothekern vertrauen und bereit sein, zur anderen Packung zu greifen.