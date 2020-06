"Guck mal, da ist ne Asiatin", "Reisfresser!", "Schlitzauge!", "Verpiss dich aus Deutschland!" – rassistische Beleidigungen wie diese hörte Sinbi Lee schon vor Corona nahezu wöchentlich. Die 22-Jährige, die vor 16 Jahren mit ihrer Familie aus Korea nach Deutschland kam, studiert in Jena Erziehungs- und Religionswissenschaften. Es sind wildfremde Menschen, die hinter Lees Rücken tuscheln, auf offener Straße mit dem Finger auf sie zeigen, ihr am helllichten Tag ins Gesicht schreien.

"Es verletzt mich", sagt Sinbi Lee, "es ist nicht schön, einfach so beleidigt zu werden. Und es hat mich sehr wütend gemacht." Mehrmals sei sie schon körperlich angegriffen worden. In der Zeit danach habe sie Angst gehabt, allein unterwegs zu sein. Sinbi Lee betreibt seit ihrer Kindheit Kampfsport und hat die Angriffe bis jetzt immer abwehren können. "Einmal ist es wirklich knapp gewesen", erzählt sie. "Da hat jemand nach der Fußballweltmeisterschaft 2018 eine Glasflasche nach mir geworfen."

Schon vor Beginn der Corona-Pandemie in Europa, als das Virus in China grassierte, habe sie gespürt, wie die Menschen begonnen hätten, sie zu meiden und sich ihr gegenüber aggressiver verhalten hätten, erzählt Lee. "Ich hab häufiger Dinge gehört wie "Corona", "Guck mal, da ist ne Asiatin", "Virenschleuder"." Manche Leute hätten sie direkt angesprochen, warum sie nicht in Quarantäne sei, wo sie doch Corona hätte. Alle paar Tage sei das zu Beginn der Pandemie passiert.

Jena gilt als studentisch geprägt, weltoffen und multikulturell. Trotzdem gibt es auch hier immer wieder rassistische Übergriffe. Sinbi Lee berichtet von einem Angriff im März auf dem Holzmarkt mitten in der Innenstadt. Zuerst habe ihr der Mann gedroht und sie angebrüllt, sie solle mit ihren Viren aus dem Land verschwinden, dann packte er sie am Arm. Es gelang ihr, den Angreifer abzuwehren. "Ich verstehe, dass Menschen Angst haben", sagt Sinbi Lee. Die Krankheit sei mit großer Unsicherheit verbunden. "Aber ich finde es nicht verständlich, dass man sich einen Sündenbock sucht."

Der Holzmarkt in Jena: Einer der Angriffe auf Sinbi Lee ereignete hier - mitten in der Innenstadt. Bildrechte: imago/F. Berger

Corona-Rassismus heißt das Phänomen, das in den vergangenen Monaten mit dem Virus in die Gesellschaft eingedrungen ist.

Corona-Rassismus Der Bundesverband der Opferberatungen hat von Februar bis April bundesweit über 100 rassistische Anfeindungen und Angriffe mit Corona-Bezug registriert. Sie richteten sich überwiegend gegen Menschen, die die Täter als „asiatisch“ definierten und seien mit der Dauer der Pandemie gewalttätiger geworden. Das Thüringer Landeskriminalamt sieht im ersten Quartal 2020 bisher keine Veränderung in der vorläufigen Statistik fremdenfeindlich motivierter Straftaten. Der Thüringer Opferberatung ezra sind während der Corona-Zeit einzelne Fälle von antiasiatischem Rassismus mit Corona-Bezug in Thüringen bekannt geworden. Die Dunkelziffer sei vermutlich hoch.

"Wir gehen davon aus, dass antiasiatischer Rassismus die betroffenen Menschen gezielt trifft. Dennoch kommen sie nicht auf uns zu und fragen Unterstützung an. Wir müssen uns mehr um Kontakte und Netzwerkarbeit mit den bestehenden Communitys bemühen." Auch brauche es in Thüringen wie in anderen Bundesländern endlich eine staatlich unabhängige Allgemeine Antidiskriminierungsberatung, sagt die Ezra-Mitarbeiterin. "Gerade in gesellschaftlichen Krisen brauchen Menschen Schutz vor Diskriminierung und Gewalt."