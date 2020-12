Wenn trotz Arbeit am Ende des Monats nichts übrigbleibt

Für Bürgermeister Tino Riemschneider ist die Wahl das Ergebnis eines jahrelang gewachsenen Frustgefühls, das viele Ursachen hat. Interessanterweise ist Arbeitslosigkeit keine dieser Ursachen, was die These von der Landflucht aus Perspektivlosigkeit zumindest für Paska in Zweifel zieht. Keiner der Bürger sei arbeitslos, erklärt Riemschneider. Die meisten arbeiteten im Gesundheitswesen oder der umliegenden Industrie, es gebe auch ein paar wenige Beamte und Freiberufler.

Das deckt sich auch mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Saale-Orla-Kreises: Die Arbeitslosenquote ist in den letzten zehn Jahren um rund fünf Prozentpunkte auf 4,6 Prozent gesunken. Damit steht der Landkreis besser da als im thüringen- und bundesweiten Durchschnitt. Das Problem ist nicht, dass die Menschen hier nicht gebraucht werden und sie deshalb frustriert sind oder wegziehen. Vielmehr frustrieren die Menschen, weil ihre Arbeit zu wenig wertgeschätzt wird:

Das Problem ist, dass die Leute täglich auf Arbeit rammeln, dann aber Kindergartenplätze, ein Haus und zwei Autos bezahlen müssen und von dem Geld nichts übrigbleibt. Tino Riemschneider, Bürgermeister von Paska

Tatsächlich wird Arbeit im Saale-Orla-Kreis in der Regel viel zu schlecht bezahlt: Bundesweit gehört der Saale-Orla-Kreis zu den fünf Landkreisen, in denen am wenigsten verdient wird. 2018 lag das durchschnittliche Bruttoeinkommen hier bei nur 27.510 Euro. Das sind 2.388 Euro – also mehr als ein Monatsgehalt - weniger als im Thüringer Durchschnitt.

Viel Arbeit, wenig Geld – das ist der wohl brisanteste Punkt, an dem sich das, eingangs erwähnte, politische Versagen festmachen lässt. Ein Versagen, das hanebüchenen rechtspopulistischen Thesen Tür und Tor öffnet. Als ich Riemschneider auf die schlechten Verdienstmöglichkeiten anspreche, erklärt er, der Frust sitze auch deshalb so tief, weil die "neuen Mitbürger" alles bekämen, sogar eigene Autos. Ob er ernsthaft glaube, dass Geflüchtete vom Staat Autos geschenkt bekommen, bohre ich nach.

Aber hallo! Die fahren mit den dicksten Autos durch Pößneck und in Neustadt auch. Eine Woche vorher saßen sie noch bei dir im Bus und plötzlich fahren sie im Auto neben dir. Ich versteh nicht, wie das geht. Tino Riemschneider, Bürgermeister von Paska.

Tino Riemschneider arbeitet im Winter hauptberuflich als Busfahrer, im Sommer ist er Fährmann an der Linkenmühle. Wer verstehen will, warum hier einige Menschen das rechtspopulistische Märchen von den verwöhnten Flüchtlingen glaubwürdig finden, muss sich mit der Glaubwürdigkeit anderer beschäftigen. An der Linkenmühle gibt es dafür ein gutes Beispiel. Die Mühlenfähre am Hohenwartestausee ist Riemschneiders Arbeitsplatz im Sommer. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Eine Brücke, die es niemals geben wird?

Denn eigentlich sollte es die Fähre an der Linkenmühle, mit der Riemschneider im Sommer Autos, Fahrräder und Fußgänger ans andere Saaleufer bringt, längst nicht mehr geben. Seit Jahrzehnten wird hier über den Wiederaufbau der 1945 zerstörten alten Linkenmühlen-Brücke diskutiert. Immer wieder haben Politiker den Neubau der Brücke be- und versprochen. Gehalten hat es bisher keiner. Und so ist die Ruine für manche Paskaer längst zum Sinnbild der Glaubwürdigkeit vieler Politiker geworden.

Schon unter der Regierung von Bernhard Vogel war die Brücke ein Thema. Statt des Neubaus wurde damals aber die Fähre in Betrieb genommen, die seit 1995 verkehrt und längst "ein Provisorium für die halbe Ewigkeit" geworden ist, wie es kürzlich die OTZ so treffend titelte. Auch die derzeitigen Diskussionen in den Land- und Kreistagen, nehmen viele hier nur noch als Scheindebatte wahr. Wenn manche Optimisten von einer fertigen Brücke 2023 sprechen, winkt Riemschneider nur ab: „Meiner Meinung nach ist das nur Verarsche. Diese Brücke wird es niemals geben.“ Wer die Alte Linkenmühlenbrücke bei Google-Maps sucht, findet einen mit fünf Sternen bewerteten Eintrag als "historische Sehenswürdigkeit", die "vorübergehend geschlossen" ist. Bildrechte: MDR/Stefanie Reinhardt

Die Zweifel sind nicht unbegründet, denn zu den derzeit kalkulierten 5,6 Millionen Euro Baukosten für die Brücke, würden zusätzliche Kosten für die Zubringerstraßen anfallen. Eine davon ist die Gemeindestraße, die von Paska zum Saale-Ufer hinunterführt. Vor acht Jahren wurde die ehemalige Landstraße erst vom Landkreis saniert, dann herabgestuft und der Gemeinde Paska übergeben. "Wenn die Brücke jetzt gebaut werden würde, dann müsste die Straße wieder heraufgestuft werden", führt Riemschneider aus. "Aber die Straße ist gar nicht breit genug. Die drei Kilometer zur Brücke müssten also komplett neugebaut und verbreitert werden. Das wird niemand bezahlen."

Das enttäuschte Land

Die angesprochene Gemeindestraße ist eine der zahlreichen weiteren Enttäuschungen rund um Paska. Als der Landkreis der Gemeinde die Straße überschrieb, schob er auch gleich die Kosten ab. Rund 2.000 Euro kostet allein der Winterdienst pro Jahr. Hinzu kommen Dachsbauten, die die Straße fortwährend untergraben. Riemschneider habe beim Landrat um Hilfe gebeten, aber das Amt sei für die Straße nicht mehr zuständig. Inzwischen fehlt Paska das Geld längst auch an anderen Ecken und Enden: Der Gemeindediener wurde aus Kostengründen abgeschafft – nach der Wende war diese Stelle noch eine Selbstverständlichkeit.

Auf den ersten Blick scheint die Welt in Paska in Ordnung zu sein. Ein Eindruck, der täuscht. Bildrechte: MDR/Andreas Kehrer Damals waren auch die Ämter im 15 Autominuten entfernten Pößneck noch für die Angelegenheiten der Bürger von Paska zuständig. Das war praktisch, denn in Pößneck erledigen die Paskaer ohnehin ihre Einkäufe. Heute sind die Ämter in Schleiz zuständig. Das sind mindestens 25 Minuten mit dem Auto in eine völlig andere Richtung. Wer es gar mit öffentlichen Verkehrsmitteln probiert, braucht etwa zwei Stunden und sollte gut zu Fuß sein. Ein anderer wichtiger Punkt betrifft die Tourismusentwicklung. Zuständig dafür ist die "Kommunale Arbeitsgemeinschaft Thüringer Meer" (KAG), die rund um Paska so gut wie nicht in Erscheinung tritt. "In Zeulenroda oder Saalburg haben die vielleicht was auf die Beine gestellt, aber währenddessen macht hier an der Linkenmühle der Bootsverleih zu", sagt Riemschneider.

Hinzu kommen viele Kleinigkeiten, wie steigende Müllkosten, eine langsame und stockende Internetleitung, Kitakosten oder die Schulabdeckung – Probleme, die ein jeder Städter auch kennt, die auf dem Dorf aber noch viel deutlicher zu Tage treten. Probleme an denen sich zeigt, wie der Staat die Daseinsvorsorge insbesondere auf dem Land vernachlässigt. Wen wundert es da, dass das Vertrauen in die Politik schwindet und die Menschen enttäuscht sind?

Nutznießer des Vertrauensverlust ist derzeit die AfD, die in der bequemen Rolle als Fundamentalopposition, all den Enttäuschten eine neue politische Heimat in Aussicht stellt und sich zugleich als Kümmerer inszeniert. So wie in Paska, wo Björn Höcke, Stephan Brandner und andere Parteimitglieder im Dezember 2019, aus Dankbarkeit für das Wahlergebnis, ein Abendessen spendierten. Eingeladen waren damals nur ausgewählte Bürger in Paska. "Das war eine schöne Anerkennung", sagt Tino Riemschneider, der selbst zum Kloßessen eingeladen war. "Es kommt ja sonst niemand nach Paska."

"Und", frage ich, "hat sich seither irgendwer von der AfD nochmal in Paska gemeldet?"

"Nein", sagt Riemschneider nach einer längeren Pause und klingt auch dabei ein bisschen enttäuscht.