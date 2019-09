Nach dem Fachwerkhausbrand in Jena geht die Polizei Hinweisen auf fahrlässige Brandstiftung nach. Eine Sprecherin sagte, in sozialen Netzwerken sei darauf verwiesen worden, dass es am Samstagabend in der Umgebung ein Feuerwerk gab. Ein möglicher Zusammenhang werde jetzt untersucht - ebenso weitere mögliche Ursachen. So prüften die Ermittler mögliche Parallelen mit anderen Bränden in Jena in den vergangenen Monaten.