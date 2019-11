Für Anne Zwingenberger beginnt die Schicht um 6:50 Uhr morgens. Die 29-jährige, zierliche wirkende Brandmeisterin ist seit März dieses Jahres eine von zwei Feuerwehrfrauen der Berufsfeuerwehr Jena. Mit dem anstehenden Schichtwechsel nehmen sie und ihre Kollegen die Positionen für den Tag ein. Sie prüft die Ausrüstung auf Funktionalität, pflegt die Fahrzeuge und fährt am Tag um die fünf Einsätze.

Zurückgehende Bewerberzahlen bei Berufsfeuerwehren

Die gebürtige Erzgebirgerin Zwingenberger ist statistisch zunächst keine Ausnahme: Die Anzahl der weiblichen Helfer bei den Freiwilligen- und den Jugendfeuerwehren in Thüringen steigt Jahr für Jahr. Laut dem aktuellen Thüringer Brand- und Katastrophenschutzbericht sind von den rund 34.030 Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr zehn Prozent Frauen. Ein Viertel der rund 12.850 Jugendfeuerwehrmitglieder sind Mädchen.

Viel niedriger ist der Anteil der Frauen jedoch bei den hauptamtlichen Feuerwehrleuten. Von 733 hauptberuflichen sind nur 28 Frauen. Warum ist das so? Zum gehen die Bewerberzahlen zurück - unabhängig vom Geschlecht. Für Frauen stellt zudem der körperliche Eignungstest die wohl größte Hürde dar, wie Anne Zwingenberger erzählt.

Binnen weniger Minuten sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr Jena vor Ort und sorgen für Sicherheit. Bildrechte: MDR/Julia Pfauter Bis Bewerberinnen und Bewerber zum Sporttest zugelassen werden, müssen sie zunächst bestimmte Einstellungsvoraussetzungen erfüllen. Um sich für die Wachmannschaft und den aktiven Dienst (Mittlerer Dienst) bewerben zu können, muss ein technischer Beruf erlernt oder bereits ausgeübt worden sein. Ein naturwissenschaftlicher oder technischer Studiengang empfiehlt sich hingegen im gehobenen Dienst. Kann ein Bewerber die Voraussetzungen erfüllen, wird es erstmal sportlich.

Als Frau sollte man sich sehr langfristig auf den Sporttest vorbereiten, was auch gut ein bis zwei Jahre dauern kann. Anne Zwingenberger Feuerwehr Jena

Sind die Aufgaben des körperlichen Eignungstests zu schwer?

Bereit für den Ernstfall: Einsatzuniformen und -helme hängen für die Feuerwehrleute in Jena in der Fahrzeughalle bereit. Bildrechte: MDR/Julia Pfauter Anne Zwingenberger erinnert sich und zählt eine Reihe der zu testenden Disziplinen auf:



Ausdauerlauf: 3000 Meter innerhalb von 15 Minuten

Brust- und Rückenschwimmen: 200 Meter in maximal zehn Minuten zurücklegen

Liegestütze: Zwölf saubere, direkt hintereinander ausgeführt

Dummy ziehen: 70 bis 75 Kilogramm schwere Puppe innerhalb von 60 Sekunden auf einer Strecke von 66 Metern ziehen.

Seitlicher Medizinballweitwurf: Vier Kilogramm Medizinball muss mindestens 7,5 Meter weit geworfen werden.

Weitere Disziplinen für den mittleren feuerwehrtechnischen Dienst teilt das Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz Erfurt mit:



Streckentauchen: 18 Meter lang tauchen

Tieftauchen: Drei Meter tief tauchen

Schwimmen - Freistil: 100 Meter innerhalb von zwei Minuten zurücklegen

Beugehang: 45 Sekunden an einer Reckstange hängen

Übergreifende Liegestütze: In der Liegestütz-Position 23 - maliges Übergreifen innerhalb von 15 Sekunden

Wechselsprünge: 42 mal eine Stange überspringen, innerhalb von 30 Sekunden

Handkraft: 45 Kilogramm Handkraft müssen an einem Testgerät erreicht werden

Kasten-Bumerang-Test: Durchlaufen eines "Parcours" in maximal 19 Sekunden

Drehleitersteigen: Sicheres und zügiges besteigen einer ausgefahrenen Drehleiter

Mittelstreckenlauf: 400 Meter innerhalb von 85 Sekunden

Mit guter Vorbereitung den Sporttest meistern

Anne Zwingenberger hält eine Rettungsschere: Mitarbeiter der Feuerwehr müssen in der Lage sein, die schweren Geräte tragen zu können. Bildrechte: MDR/Julia Pfauter Am Prüfungstag muss sich der Bewerber 14 sportlichen Aufgaben stellen. Diese können sich in den einzelnen Bundesländern in Anordnung und geforderten Einheiten unterscheiden. Einige der Aufgaben lassen sich wiederum jährlich in den Tests wiederfinden, wodurch die gezielte Vorbereitung trotzdessen gewährleistet sei. Die Disziplinen sind für den weiblichen Körper nicht leicht zu bewältigen, doch Anne Zwingenberger ist fest davon überzeugt, dass dieser Test keine Unmöglichkeit darstellt.

Man braucht halt einen straffen Trainingsplan, den man einhalten muss - dann ist es kein Problem, den Test zu schaffen. Manchmal ist auch ein Schwebebalken dabei, das ist dann für Frauen wiederum leichter als für Männer. Anne Zwingenberger Feuerwehr Jena

Dennoch glaubt die Brandmeisterin, dass der anspruchsvolle körperliche Eignungstest einen der größten Hürden darstellt, weshalb es nur wenige hauptberufliche Feuerwehrfrauen gebe. Rein körperlich muss die Bewerberin im Vorfeld zwar viel trainieren, doch das habe auch einen Vorteil, wie sie sagt: Es würden beim Test keine Unterschiede zwischen Mann und Frau gemacht.

Letztendlich müssen alle Feuerwehrleute, egal ob Mann oder Frau, binnen einer Minute nach Notruf startklar sein. Der Körper muss in der Lage sein, die Einsatzkleidung mit rund 25 Kilogramm plus Sauerstoffflasche und benötigten Werkzeugen tragen zu können und gleichzeitig Menschenleben zu retten. Dabei macht es auch keinen Unterschied, ob ehrenamtlich oder hauptberuflich geholfen wird. Es werden in beiden Bereichen die gleichen Aufgaben erfüllt und die gleichen Einsätze abgearbeitet - mit gleich schwerer Einsatzkleidung.

Nachdem der Sporttest sowie ein schriftlicher Einstellungstest bestanden sind, folgt ein persönliches Gespräch mit dem Bewerber. Anschließend wird über eine Zu- oder Absage entschieden.

Gleichberechtigung im Berufsalltag

Auf den ersten Blick wirkt Anne Zwingenberger zurückhaltend und ein wenig unsicher in ihrer Art. Tag für Tag macht sie sowohl positive als auch negative Erfahrungen, wie die Jenaer Feuerwehrfrau sagt. So sei es bereits vorgekommen, dass sich Passanten lautstark über ihre Ausübung eines "Männerberufes" wunderten. Winkende Kinder und Jugendliche am Straßenrand lassen den Groll wiederum schnell verziehen und zaubern ihr kurzerhand ein Lächeln ins Gesicht. Dann wird klar, dass ihre zierliche und zurückhaltende Erscheinung täuscht.

Anne Zwingenberger zieht sich sowohl aus positiven als auch aus negativen Erfahrungen ihre Stärke. Ohne eine Miene zu verziehen, weist sie auf die Gewichte der Arbeitsutensilien hin. Beim anheben der 14 Kilogramm schweren Rettungsschere wird deutlich: Anne Zwingenberger kann ohne Zweifel mit ihren männlichen Kollegen mithalten.

Als Frau wird man gleichberechtigt im Berufsalltag behandelt. Es werden also keine Unterschiede gemacht, man wird nicht besser oder schlechter behandelt als andere Kollegen. Man leistet ja die gleiche Arbeit. Anne Zwingenberger Feuerwehr Jena

Feuerwehrfrauen als große Hilfe

Anne Zwingenberger hat ihr Hobby bei der Freiwilligen Feuerwehr zum Beruf gemacht und sich den Aufnahmetests gestellt. Den ersten Baustein zur hauptberuflichen Feuerwehrfrau legte sie sich mit einem abgeschlossenem Studium im Bereich Forstingenieurwesen, den zweiten mit einer zweijährigen Ausbildung zur Brandmeisterin. Sie hofft, andere Frauen mit dem gleichen Berufswunsch zu ermutigen.