Der Thüringer AfD-Landtagsabgeordnete Dieter Laudenbach beschäftigt nach eigenen Angaben ein ehemaliges NPD-Mitglied als Mitarbeiter. Der frühere NPD-Stadtrat aus Gera arbeite in seinem Wahlkreisbüro in Gera. Dort sei er unter anderem für Bürgeranfragen zuständig, teilte Laudenbach auf Anfrage mit. Zuerst hatte der Spiegel darüber berichtet.

Wie Laudenbach auch bestätigte, ist ihm das frühere Engagement des Mitarbeiters bei der NPD bekannt. Weil der Mann aber nicht in der AfD sei, gebe es auch keinen Konflikt mit dem Unvereinbarkeitsbeschluss der Partei, der die Aufnahme von ehemaligen NPD-Mitgliedern in die AfD verhindern soll. Die Anstellung gründe sich "ausschließlich auf seinen fachlichen und persönlichen Befähigungen für das entsprechende, vielfältige Aufgabenprofil", so Laudenbach.