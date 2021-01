Amazon hat am Dienstag in seinem ersten Thüringer Logistikzentrum in Gera mit der Personalsuche begonnen. Wie das Unternehmen mitteilte, soll es in der Vorweihnachtszeit in Betrieb gehen.

Amazon verfügt in Leipzig bereits seit 2006 über ein Logistikzentrum, auch in Thüringen wird investiert. (Symbolfoto) Bildrechte: dpa