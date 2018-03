Im Fall der Wasserleiche aus Gera hat die Staatsanwaltschaft Zwickau Anklage gegen ein Pärchen aus Sachsen erhoben. Spaziergänger hatten die Leiche des Mannes am 2. Februar in der Fulda in Hessen entdeckt. Einem 17-jährigen Mädchen und ihrem 20 Jahre alten Freund werden gemeinschaftlicher Mord und Raub mit Todesfolge vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Vor der Jugendkammer des Landgerichts Zwickau soll der Prozess am 25. April beginnen.

Taucher bergen am 2. Februar die Leiche aus der Fulda Bildrechte: TVNewsHessen

Der Staatsanwaltschaft zufolge hatten der Praktikant und die Auszubildende beschlossen, einen Menschen zu töten, um an ein Auto zu kommen. Damit wollten sie eine Reise in die Schweiz unternehmen. Die Anklage stützt sich auf ein Geständnis des Pärchens. Den Angaben zufolge hat der 20-Jährige am 11. November 2017 seinem Opfer mehrfach von hinten mit einem Messer in Kopf und Oberkörper gestochen. Der 45-Jährige hatte sich demnach gerade über den Kofferraum seines Autos gebeugt. Diese Stichverletzungen waren dem Obduktionsbericht zufolge tödlich. Anschließend sind die zwei Beschuldigten bis ins hessische Niederaula gefahren und haben die Leiche in die Fulda geworfen, heißt es in der Anklage weiter.



Im Fall der 17-jährigen Jugendlichen geht die Zwickauer Staatsanwaltschaft von Mittäterschaft aus. Sie habe ihrem Freund zum einen gezeigt, wie er zustechen soll und zum anderen auch vom Taterfolg profitiert. Beiden werde Mord vorgeworfen, weil sie den Mann "aus Habgier, heimtückisch und zur Verdeckung einer anderen Straftat getötet" hätten. Dass sich das Pärchen ausgerechnet den 45-jährigen Geraer als Opfer ausgesucht hätten, sei Zufall gewesen.