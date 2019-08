Mit verändertem Konzept geht am Samstag das Radrennen "Apres Tour Gera" in seine fünfte Auflage. Erstmals findet die Sportveranstaltung als 2,2 Kilometer langes Bergzeitfahren ab Schloss Osterstein statt. In den Vorjahren führte die Rennstrecke jeweils durch die Innenstadt.