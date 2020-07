In den nächsten Wochen soll ein Konzept erarbeitet und dann dem Bundesverkehrsministerium vorgelegt werden, teilte das Thüringer Umweltministerium mit. An dem Konzept sind renommierte Verkehrsforscher beteiligt, darunter Experten der Forschungsgruppe Digitale Mobilität des Wissenschaftszentrums Berlin, der Fachhochschule Erfurt und der Bauhaus-Universität Weimar.

Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund (B90/Grüne) hatte im März dieses Jahres Gera als Standort ins Gespräch gebracht . Hintergrund war, dass das Bundesverkehrsministerium den Aufbau eines "Deutschen Zentrums für Mobilität der Zukunft" angekündigt hatte - mit Sitz in München und Außenstandorten. 500 Millionen Euro will der Bund bereitstellen.

Siegesmund betonte, es brauche einen Forschungsstandort auch jenseits von Metropolen wie München, Hamburg oder Berlin, um das Vernetzen von Stadt und Land zu verbessern. Gera habe dafür viel zu bieten. Wissenschaftler schlossen sich dieser Meinung an. Nach Angaben von Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) gibt es in der Stadt genügend Gebäude oder Flächen, die für das Zentrum in Frage kommen.