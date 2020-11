Wasser, Mehl und Liebe "Bei uns wird mit Liebe gebacken" - Bäckerei Behr aus Gera-Trebnitz

Seit 1903 wird in Gera-Trebnitz gebacken: In einem winzigen Ladengeschäft gehen krosse Brötchen und süße Naschereien über die Theke, die Türglocke bimmelt in einer Tour. In vierter Generation macht die Bäckerei Behr Freunde traditioneller Backkunst glücklich, satt und zufrieden.