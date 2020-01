Die zweite Zivilkammer am Landgericht in Gera hat einen Verkündungstermin angesetzt - für diesen Donnerstag 30. Januar 2020, 14 Uhr. Noch aber ist unklar, ob damit der Streit zwischen Deutscher Bahn und der Ruttersdorfer Waldgenossenschaft wirklich beendet wird.

Es geht um viel Geld, das der große Verkehrskonzern von der kleinen Gruppe von Waldbesitzern einfordern will. Für Kosten, die durch einen Bahnunfall entstanden sind. Das Unglück liegt schon weit über zwei Jahre zurück und ist in den Einsatzberichten der Feuerwehr von Stadtroda kurz dokumentiert: „Freitag 19.05.2017, 19:45 Uhr, entgleister Personenzug, Zeitzgrund Stadtroda“.

Verunglückt ist damals ein Regionalzug, in dem sich laut Thüringer Katastrophenschutzbericht 39 Reisende befanden. Es ist Glück im Unglück, dass niemand ums Leben kam und nur acht Menschen verletzt wurden – denn es hätte weitaus schlimmer kommen können: Beim Unfall war ein Teil des Zuges entgleist und über den Bahndamm ins Gelände daneben geschoben worden. Fast Zeitgleich fuhr auf dem Gleis ein Regionalexpress mit über 100 Fahrgästen. Er wurde von dem Unfall unmittelbar daneben nicht beeinträchtigt.

Doch der Sachschaden war beträchtlich: Die Bahn machte laut Zeitungsberichten für die Instandsetzung des Triebwagens eine Rechnung über 1,1 Million Euro auf. Hinzu kommen die Reparaturarbeiten an der Strecke und ihre bauliche Veränderung im Unfallbereich – da sollen noch einmal Kosten von fast 170.000 Euro zusammengekommen sein.

Die Deutsche Bahn will Schadenersatz von der Waldgenossenschaft und hat deshalb gegen diese geklagt. Denn nach Ansicht der Juristen des Verkehrskonzerns ist die Waldgenossenschaft haftbar nach dem Grundsatz, dass Eigentum ja verpflichte. Zum Beispiel dazu, einen Weg zur Gleisanlage so zu bewahren, das Schlamm und Geröll gar nicht erst dorthin gespült werden können.

Die Deutsche Bahn will aber festgestellt haben, dass vom Weg Schotter abgetragen wurde, aber Bauschutt und Müll abgelagert worden seien. Erst so soll es dazu gekommen sein, dass der Weg unterspült werden konnte. Der Vorwurf führte zur Klage gegen die Waldgenossenschaft.

Richter Michael Kaufmann von der zweiten Zivilkammer am Landgericht in Gera hat schon einen Termin in der Streitsache im Dezember hinter sich. Eine sogenannte Güteverhandlung, die aber keine Einigung der Prozessgegner brachte. Die Sache brauchte deshalb noch einmal Zeit – und wird wohl beide Seiten noch länger beschäftigen.