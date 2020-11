Das ist zu erwarten, schreibt das Thüringer Verkehrsministerium auf Nachfrage von MDR THÜRINGEN. Wie genau das aussieht, ist aber noch nicht klar, dafür müssen die Planungen erst noch genauer werden. Man sei noch in einer sehr frühen Phase, sagte Bahn-Projektleiter Ronald Schlegel. Tatsächlich will die Bahn möglichst wenige Beeinträchtigungen - zumal nicht immer an den Gleisen selbst gebaut wird. Fernverkehr dürfte teilweise weiträumig umgeleitet werden.