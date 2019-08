Die Idee, einen solchen Tag zu organisieren, hatte Heinz Röske. Der ist durch seine Arbeit in Bad Lobenstein vertraut mit dem Tourismusmarketing. Zuhause aber ist Röske in Gera – und da nervt es ihn schon, wenn mit Blick auf Bauhaus und Moderne von Weimar gesprochen wird, aber seine Heimatstadt unerwähnt bleibt.

Gera – die Stadt mit den vielen Bauten der Moderne

Fachleute wissen es natürlich: Gera hat in Thüringen die meisten Baudenkmälern aus der Zeit des Bauhauses. "Schuld“ daran ist Thilo Schoder. Der war in Weimar schon vor der Bauhausgründung Meisterschüler von Henry van de Velde. Ab 1919 lebte und arbeitete Schoder 13 Jahre lang in Gera. Von Schoder und seinen Kollegen sind bis heute 53 Bauten, Projekte und Innenausstattungen in der Stadt erhalten geblieben.

Mit diesem Pfund könnte man doch mal wuchern, sagte sich Heinz Röske. Er sprach Freunde und Bekannte an. Plante als private Initiative, ein paar der Adressen der Moderne für einen Sonntag für Besucher zugänglich zu machen. Aber er ahnte nicht, was er mit seiner Idee auslöste.

Unerwartete Resonanz auf die private Initiative

Der Gästeführer-Verein war begeistert. Der Radfahrerclub Solidarität sagte eine Radtour zur Bauhaus-Orten in der Stadt zu. Private Eigentümer solcher Häuser erklärten sich bereit, die Türen zu öffnen. Mitarbeiterinnen der Wohnungsbaugenossenschaft "Glück auf“ überredeten ihre Chefs dazu, am BAUHAUS-TAG gemeinsam in Kleidern aus jener Zeit die Besucher zu empfangen. Angebote, den BAUHAUS-TAG zu unterstützen, kamen sogar aus Eisenberg und aus dem Weimarer Land.

Am meisten hat mich begeistert, dass wir nicht betteln gehen mussten. Heinz Röske

Unternehmen hätten sich spontan als Sponsoren und Spender gemeldet. Die Organisatoren konnten von Tourismusminister Wolfgang Tiefensee einen Scheck über 3.000 Euro aus Lotto-Mittel entgegen nehmen. Und weitere 4.000 Euro gab die Sparkassen-Stiftung. So konnten unter anderem Werbekosten finanziert werden, aber auch die Shuttlebusse, um am BAUHAUS-TAG zu insgesamt 12 Schauplätzen fahren zu können.

Gäste-Ansturm belohnt alle ehrenamtlichen Mühen

"Ich bin aus München“, sagt ein junger Mann, der seit ein paar Minuten in einer Schlange steht. Er fügt noch hinzu, es sei ein Glücksfall, dass er durch einen Familien-Besuch in Gera diesen Bauhaus-Tag miterleben kann. Zu mehr Gespräch bleibt ihm aber keine Zeit – der Aufzug ist da, der Gast aus Bayern kann rauf auf das Sparkassenhaus in Gera. Das markante Gebäude entstand als Hochhaus nach amerikanischem Vorbild, wurde vom Berliner Architekten Hans Brandt entworfen und vor 90 Jahren eröffnet.