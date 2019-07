Die teils sehr hohen Temperaturen in den vergangenen Wochen haben zu Verzögerungen bei der Erneuerung der Autobahn 4 in Ostthüringen geführt. In Richtung Dresden bleibt der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Gera-Leumnitz und Ronneburg voraussichtlich bis Ende August gesperrt, teilte das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr am Mittwoch mit.