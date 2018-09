Der Stadtrat von Gera hat grünes Licht für die Bewerbung Geras als Kulturhauptstadt Europas 2025 gegeben. Mit großer Mehrheit stimmten die Stadträte am Donnerstagabend dafür.

Stadtrats-Sitzung am Donnerstagabend. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Gera werde als krasser Außenseiter ins Rennen gehen, sagte Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos). Dennoch hoffe er auf den Zuschlag. Laut Vonarb hat das Land Thüringen der Stadt Gera als auch der privaten Initiative "Gera2025" jeweils einen sechsstelligen Betrag in Aussicht gestellt, um das Vorhaben zu unterstützen.

Die Bewerbung soll Teil einer Kulturinitiative sein. Dabei gehe es nicht darum, Kultur für Eliten zu schaffen, sondern für die breite Masse, sagte Vonarb. Bis zum Jahr 2019 muss nun die Bewerbung erarbeitet werden. Im Herbst 2020 fällt die Entscheidung, welche deutsche Stadt das Rennen macht. Gegen Gera treten sieben weitere deutsche Städte an - unter anderem Dresden, Magdeburg, Chemnitz, Nürnburg und Leipzig an. Neben Deutschland darf sich für 2025 auch eine Stadt aus Slowenien bewerben.