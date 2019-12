"Eigentlich brauchen wir nur noch ein paar Kleinigkeiten" - Das war der Standardsatz am Montagmittag im Einkaufszentrum Gera-Arcaden. Diese "Kleinigkeiten" allerdings füllten bei den meisten zwei bis drei Beutel mit Büchern, Düften, Kerzen oder Kleidung. Die Klassiker unterm Weihnachtsbaum eben.

Seit Monatsanfang laufen die Geschäfte bei den Thüringer Händlern gut, sagt Arnold Senft, Präsident des Thüringer Handelsverbandes. In Gera startete das Geschäft allerdings etwas verhalten, der "Black Friday" im November hatte die Kunden noch mehr gelockt. Dennoch ist der Manager der Gera-Arcaden Rolf Wernicke zufrieden: In den letzten Tagen vor Weihnachten sind die Läden gut gefüllt. Rund 28.500 Menschen kommen täglich - aktuell dürften es deutlich mehr sein.

Dichtes Gedränge herrscht vor allem im Supermarkt. Frische Lebensmittel, Klöße, Brot – alles was tatsächlich gebraucht wird oder vermisst werden könnte an den kommenden Tagen, an denen die Läden geschlossen bleiben. Vor den Fleischer- und Bäckerläden stehen lange Schlangen.