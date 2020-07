In einem Entsorgungsbetrieb im Gewerbepark Keplerstraße in Gera ist erneut ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten dort schon am Vortag Holzpellets gebrannt. Dieses Feuer wurde gelöscht, aber es hätten sich am Freitagmorgen Glutnester neu entzündet.