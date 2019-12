In Gera musste die Feuerwehr mehrfach zu Bränden in leer stehenden Gebäuden ausrücken, diesmal zur Himmelsleiter.

In Gera musste die Feuerwehr mehrfach zu Bränden in leer stehenden Gebäuden ausrücken, diesmal zur Himmelsleiter.

In Gera musste die Feuerwehr mehrfach zu Bränden in leer stehenden Gebäuden ausrücken, diesmal zur Himmelsleiter. Bildrechte: MDR/Björn Walther

Erneut hat in Gera ein leer stehendes Haus gebrannt. Im vorderen Teil des Gebäudes waren in der Nacht zum Donnerstag Müll und Unrat entzündet worden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen, verletzt wurde niemand. Das Haus an der Himmelsleiter im Stadtzentrum stand seit Jahren leer.

In den vergangenen Monaten hatte es in Gera mehrfach in leer stehenden Gebäuden gebrannt, zuletzt vor rund drei Wochen im Stadtteil Debschwitz in der alten Tintenfabrik. Anfang September brannte außerdem ein ehemaliges Geschäftshaus am Hauptbahnhof. Damals hatten Unbekannte die Löscharbeiten behindert, indem sie Hydranten abstellten.