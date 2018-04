Auf dem Gelände eines Recyclingzentrums in Untitz vor den Toren Geras ist Sperrmüll in Brand geraten. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, brennt seit Mitternacht aus unbekannter Ursache geschredderter Abfall auf einer Fläche von 20 mal 40 Meter. Die Flammen schlugen bis zu sechs Meter hoch. Eine Arbeitsmaschine wurde beschädigt. Drei Feuerwehren der Region sind im Einsatz, die die Fläche kontrolliert abbrennen lassen. Anwohner werden gebeten, wegen der Geruchsbelästigung Fenster und Türen geschlossen zu halten. Betroffen sind die angrenzenden Gemeinden und der Ortsteil Gera-Liebschwitz. Das Recyclingzentrum wird von der Firma Geraer Umweltdienste betrieben. Laut Website des Unternehmens werden auf dem Gelände Abfälle und Wertstoffe sortiert und Biomüll kompostiert.

Die Flammen schlugen meterhoch aus dem brennenden Sperrmüllhaufen. Bildrechte: MDR/Björn Walther