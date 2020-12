Mit 15 km/h zuckelt Kleinbus "Emma" durch Wohngebiete und über eine vierspurige Straße. Immer mal wieder bleibt der kleine Bus stehen - die sechs Sensoren reagieren auf Kleinigkeiten. Manchmal reicht ein Blatt auf der Straße und Emma "traut" sich nicht weiter. Für kleine Busse scheinen eben auch kleine Hindernisse riesig. Oder wie Rico Prutsch sagt: "Emma ist ein Kind und Kinder dürfen Fehler machen."

Prutsch stand am Montagmorgen als erster Mitfahrer an der Haltestelle und ist begeistert von Emma. "Es war wunderschön. Der kleine Bus kommt dorthin, wo ein großer nicht hinkommt - schön, dass an ältere Bürger gedacht wird!" Großer Bahnhof für kleinen Bus. Viele Unterstützer machen das Testprojekt in Gera möglich. Insgesamt mehr als 100.000 Euro kostet die zweimonatige Testphase. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Natürlich gibt es skeptische Stimmen: Emma sei zu klein, zu langsam, unnötig, ein Verkehrshindernis. So hört man manch Geraer reden, wenn Emma vorbeifährt und bei übermütigen Autofahrern die Bremsen quietschen, obwohl extra Tempo 30 auf der Busfahrstrecke eingerichtet wurde. Doch diejenigen, die mitgefahren sind, sind zufrieden. "Ich saß bequem und habe mich sicher gefühlt. Und die beiden jungen Damen im Bus haben sehr gut erklärt", erzählt eine begeisterte Angelika Wneck. "Ich kann nicht meckern, es war angenehm ruhig und im Wohngebiet bringt es was", sagt Olaf Teichmann. Nur ein bisschen größer könnte Emma sein, seiner Meinung nach gibt es zu wenige Sitzplätze.

Emma steuert mit sechs Sensoren und GPS, sie hat sechs Sitzplätze - nimmt wegen Corona jedoch aktuell maximal vier Fahrgäste auf. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Sechs Sitze gibt es, wegen der Corona-Auflagen dürfen derzeit maximal Fahrgäste mit. Die Sicherheitsbegleiter sind aktuell noch zu zweit unterwegs. "Alles ganz schön aufregend", sagt Jana Schumann, die zum Start den Fahrgästen geduldig Fragen beantwortet - und nebenbei Fragebogen austeilt. Denn die kleine Emma ist Teil von etwas ganz Großem. Wissenschaftler der Dualen Hochschule Gera begleiten die Testphase. Das Team um Professor Jürgen Müller will herausfinden, inwieweit Menschen autonomes und automatisiertes Fahren akzeptieren. Wie war die Fahrt? Ist die Geschwindigkeit von 15 km/h akzeptabel? Wie ist der Komfort? Würde ein Fahrgast den Kleinbus weiterempfehlen? Die Fahrt mit Emma ist kostenfrei, dafür wünschen sich die Forscher ein paar Antworten.

Vorsichtig rechts rum, Gegenverkehr abwarten und dann weiter zur Haltestelle. Vorsichtig tastet sich Emma Meter für Meter über den Parkplatz. So macher Autofahrer wird da ungeduldig. Für die Mitfahrer heißt es dagegen: Entschleunigung. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Wissenschaftler forschen zur Mobilität der Zukunft

"Wir wollen herausfinden, wo wir nachjustieren müssen und inwieweit die aktuell mögliche Technik überhaupt sinnvoll einsetzbar ist und akzeptiert wird", sagt Müller. Es geht dabei um eine ökonomisch sinnvolle Anwendung der Technik. Und die sogenannte "letzte Meile", also den Weg von der Bus- oder Bahn-Haltestelle zur Haustür. Oder den Weg vom Supermarkt oder der Arztpraxis nach Hause - eben jene Strecken, die vom öffentlichen Nahverkehr nicht unbedingt abgedeckt werden. "Gerade älteren Menschen oder Eltern mit Kinderwagen kann Emma künftig das Leben erleichtern", ist sich der quirlige Professor sicher. Denn noch fahren automatisierte Busse wie Emma auf einer fest programmierten Wegstrecke - wie eine Bahn, nur ohne Gleisbett. Vorstellbar sei, dass Fahrgäste von autonomen Bussen künftig direkt an ihr Ziel gebracht werden, so Müller. Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) und Fahrschulchef Mike Fischer geben den offiziellen Startschuss für die Testphase. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Auf absehbare Zeit wird wohl aber immer ein Operator nötig sein, also ein Sicherheitsbegleiter, der mit einem Joystick um den Hals in Gefahrensituationen eingreifen kann. Der Chef der Geraer Verkehrsbetriebe, Torsten Rühle, geht davon aus, dass automatisierte Busse in frühestens zehn Jahren regelmäßig zum Straßenbild gehören und im Linienbetrieb eingesetzt werden können.

"Gera kann mehr als meckern"

In Gera hat sich rund um Emma eine illustre Runde von Unterstützern gefunden: Neben Hochschule und Verkehrsbetrieb gehören eine Wohnungsgesellschaft und Fahrschul-Besitzer Mike Fischer zu den Antreibern. "Wir könnten nichts machen und dann kommt erst New York - Berlin - Tokio. Und da hab ich kein Interesse dran. Es ist wichtig, dass in Gera etwas passiert, Gera kann mehr als rummeckern!" Fischer will herausfinden, inwieweit auch sein Unternehmen künftig von modernen Technologien profitieren kann. Und hat für die Testphase die vier Sicherheitsbegleiter eingestellt, die nun Emma beim Navigieren helfen.

Die TAG Immobilien AG will ihre Wohnblöcke attraktiv gestalten. "Wohnen hört nicht an der Haustür auf", sagt Vorständin Claudia Hoyer. Mit dem Linienbus durchs Wohngebiet würde sich die Lebensqualität verbessern, ältere Menschen könnten länger in ihrem Viertel zu Hause sein. Fahrschule und Wohnungsvermieter haben zusammen 30.000 Euro zu dem Projekt beigesteuert, weitere 80.000 Euro kommen vom Land Thüringen. Der Test für das autonome Fahren gehört zur Bewerbung Geras als ein Standort für das vom Bundesverkehrsministerium geplante künftige Deutsche Mobilitätszentrum.

Zum Start tummelten sich viele Interessierte. Die Mitfahrt ist kostenfrei - die Wissenschaftler freuen sich aber über einen ausgefüllten Fragebogen. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann