Die FFp-Masken sind noch nicht in Produktion. Stattdessen wird bei der Thorey Textilveredelung in Gera derzeit schon Maskenvlies für den Alltag produziert, einsetzbar als Einmalmaske zum Abreißen bspw. im Supermarkt. Silke Ludwig führt die Maske vor.

Die FFp-Masken sind noch nicht in Produktion. Stattdessen wird bei der Thorey Textilveredelung in Gera derzeit schon Maskenvlies für den Alltag produziert, einsetzbar als Einmalmaske zum Abreißen bspw. im Supermarkt. Silke Ludwig führt die Maske vor.

Die FFp-Masken sind noch nicht in Produktion. Stattdessen wird bei der Thorey Textilveredelung in Gera derzeit schon Maskenvlies für den Alltag produziert, einsetzbar als Einmalmaske zum Abreißen bspw. im Supermarkt. Silke Ludwig führt die Maske vor. Bildrechte: MDR/Franziska Heymann

Die LEG hatte nach eigenen Angaben Mitte März rund 400 Thüringer Unternehmen aus den Bereichen Textilien, Kunststoff und Zuliefererbetriebe angefragt, ob sie Interesse an der Maskenproduktion hätten. Ziel sei, diese zusammenzubringen und eine Wertschöpfungskette zu bilden.

Am Montag ist in Gera das erste Firmenkonsortium vorgestellt worden, das bereits einen zertifizierten Masken-Prototyp nach FFP1-Standard entwickelt hat. Mit dabei sind die Firmen Thorey Gera Textilveredelung, Hanns Glass aus Meuselwitz (Altenburger Land), die Sondershäuser 3D-Schilling GmbH (Kyffhäuserkreis), die ruhlamat GmbH aus Gerstungen (Wartburgkreis) sowie Suchy Textilmaschinenbau aus Korbußen (Landkreis Greiz). Sie alle stellen Komponenten her, um eine Schutzmaske nach medizinischem FFP-Standard von der Materialentwicklung bis zur Serienproduktion umzusetzen.