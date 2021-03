In einem Discounter in Gera hat es keine langen Warteschlangen am Samstagmorgen gegeben. Dabei bin ich extra früh aufgestanden, weil ich einen großen Andrang erwartet habe. Als ich aber kurz vor der Ladenöffnung auf den Parkplatz fahre, wartet erst ein Mann am Eingang. Bis die Türen des Supermarktes aufgehen, gesellen sich noch drei weitere Wartende dazu. Mehr sind wir nicht. Der Einkauf ist schnell erledigt: Brötchen und Milch in den Korb, dann ab an die Kasse. Die Tests werden nämlich nur hier ausgegeben und auch nur eine Packung pro Kunde. Denn das Unternehmen möchte möglichst vielen Kunden einen Test zur Verfügung stellen.