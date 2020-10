Ein Großteil der Corona-Tests an den Schulen in Gera ist negativ ausgefallen. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, waren von den 161 Tests zwei positiv und 136 negativ. Insgesamt 23 Testergebnisse stehen noch aus. Derzeit würden die Schüler und Lehrer über ihre Ergebnisse informiert. Die angeordnete Quarantäne wird laut Stadt dennoch nicht aufgehoben. In Gera hatte es an drei Schulen mehrere Coronafälle gegeben. Daraufhin wurden umfangreiche Tests veranlasst.