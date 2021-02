Der Marktplatz in Gera. (Archivbild)

Der Marktplatz in Gera. (Archivbild) Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Nach dem "Schweigemarsch" in Gera vom Samstag hat ein 65 Jahre alter Demonstrant Anzeige gegen die Polizei erstattet. Er war nach eigenen Angaben von Polizisten verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion MDR THÜRINGEN mitteilte, wird gegen den Mann wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Er soll sich wiederholt geweigert haben, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.

In Gera waren am Samstag etwa 300 Gegner der Corona-Politik auf die Straße gegangen. Sie liefen bei einem "Schweigemarsch" durch die Innenstadt. Laut Polizei war es zu zahlreichen Verstößen durch die Teilnehmer gekommen. Einige hätten sich unter anderem aggressiv gegenüber Polizisten verhalten. Hinweise und Durchsagen des Versammlungsleiters an die Teilnehmer seien von einem Teil der Demonstranten ignoriert worden.