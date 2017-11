Jahr für Jahr kommen viele tausend Gäste nach Gera für eine spannende Reise von der Neuzeit ins Mittelalter: Rund um den Marktplatz steigen sie zwölf Meter über Treppen hinab in die ehemaligen Bierlagerstätten. Und plötzlich stehen sie in einem Labyrinth aus verwinkelten Nischen und Gängen im spärlichen Kellerlicht.

Überregional bekannt sind auch die jährlich stattfindenden Höhlerfeste über- und untertage am jeweils ersten Oktoberwochenende. Sie werden immer von vielen zehntausend Besuchern begeistert aufgenommen. Der Höhlerverein Gera engagiert sich aber auch in anderer Weise für Kunst, Kultur und Bildung, sagtee Heinz Nikulla. Bestes Beispiel seien die regelmäßig stattfindenden Kinder- Jugendwettbewerbe "Höhlergeister und Höhlerfantasien". Kinder im Vorschulalter und Jugendliche aus den Gymnasien der Stadt besuchten die Höhler. Sie gestalteten im Nachgang ihre Eindrücke bei dem Zeichenwettbewerb. Die besten Werke würden im Rahmen von kleinen Ausstellungen der Öffentlichkeit präsentiert.

Dass der Verein zur Erhaltung der Geraer Höhler am Montag in Basel mit dem Deutschen Preis für Denkmalschutz ausgezeichnet wird, haben die Vereinsleute mit großem Jubel quittiert. 2018 werde das europäische Kulturerbejahr gefeiert, sagtee Gitta Heil. Aus diesem Grunde werde der Denkmalschutz-Preis schon im Vorfeld in der Stadt in der Schweiz vergeben. Deshalb sei dieser europäische Preis die Krone auch für den Höhlerverein in Gera.