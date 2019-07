Thüringens rot-rot-grüne Landesregierung hat wie angekündigt mehrheitlich Anteile an der Geraer Wohnungsbaugesellschaft Elstertal zurückgekauft. Bei einem Notartermin am Freitag sei der Kaufvertrag für 74,9 Prozent der GWB Elstertal unterschrieben worden, sagte eine Sprecherin der Staatskanzlei am Samstag. Mit dem bisherigen Anteilseigner, der britischen Investorengesellschaft Benson Elliot, war monatelang über den Rückkauf verhandelt worden.