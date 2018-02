Die seit drei Wochen vermisste Silberfuchs-Dame aus dem Waldzoo Gera ist tot. Wie der Tierpark mitteilte, wurde das Tier am Montag tot an einer Bahnstrecke entdeckt. Nach dem Orkan "Friederike" waren zwei Silberfüchse entlaufen, weil ihr Gehege zerstört worden war. Eines der Tiere konnte wenig später wieder eingefangen werden, das zweite war seit Mitte Januar unterwegs.

Gesichtet wurde das Weibchen unter anderem in Markersdorf, Lindenkreuz, Waltersdorf und Umgebung. Der Tierpark hatte über die sozialen Medien aufgerufen, sich an der Suche nach dem Tier zu beteiligen. "Leider haben wir nun Gewissheit, unsere Silberfuchs-Fähe ist über die Regenbogenbrücke gegangen", teilte der Tierpark auf seiner Facebookseite mit. Das Team war einem Hinweis nachgegangen und hatte die tote Füchsin daraufhin an den Bahngleisen entdeckt. In Gera war der Tierpark nach "Friederike" länger geschlossen. Dort hatte der Orkan mehrere Bäume entwurzelt, die Schäden an Tiergehegen und Zäunen verursacht hatten. Die zwei Silberfüchse flüchteten damals durch ein komplett zerstörtes Zaunsfeld.