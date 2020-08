Nach 18-monatiger Bauzeit und Verzug der Eröffnung aufgrund der Corona-Pandemie, wird der neue Kindergarten "Am Wald-Klinikum" in Gera nun offiziell eingeweiht. 40 Kinder im Alter zwischen einem und sechs Jahren werden dort betreut. Insgesamt stehen 120 Plätze zur Verfügung. Wie eine Stadtsprecherin MDR THÜRINGEN sagte, habe die Kommune die Plätze genehmigt.

Gebaut wurde das Gebäude vom SRH Wald-Klinikum. Das Projekt kostete etwa drei Millionen Euro. Mieter und Träger des Kindergartens ist die TSA Bildung und Soziales GmbH mit Sitz in Jena. Die TSA-GmbH verantwortet als Träger 21 Einrichtungen in Jena, Erfurt, Dresden und nun auch in Gera.